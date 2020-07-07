Литва закупает препарат «Ремдесивир» для лечения от Covid-19

Анастасия Иванова

Литва собирается приобрести препарат «Ремдесивир» для лечения коронавирусной инфекции. Часть лекарств будет закупаться централизованно, то есть вместе с другими странами ЕС, а остальное республика приобретет индивидуально. Потребности страны составляют более 2,4 тысячи ампул, а получить хотят чуть более 700, пишет «Sputnik Литва».

Покупку препарата «Ремдесивир» Вильнюс обосновывает тем, что на прошлой неделе Еврокомиссия одобрила регистрацию препарата, как лекарства для лечения Covid-19. Решение было принято с учетом рекомендации Комитета по лекарственным средствам для людей Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) от 25 июня 2020 года.

«Ремдесивир» рекомендуется для лечения коронавирусной инфекции у взрослых и подростков с 12 лет, у которых развивается пневмония. Торговое название препарата Veklury.

Лекарство вводится в вену инфузионно (через капельницу). Первоначально препарат был разработан для лечения заболевания, вызванного вирусом Эбола.

«Ремдесивир» является новым противовирусным препаратом в классе нуклеотидных аналогов. Наряду с другими лекарствами его тестировали в первых «Тестах солидарности» с марта. По итогам четырех месяцев эксперты ВОЗ заявили, что наиболее эффективным из всех тестируемых лекарств оказался только «Ремдесивир».

В Литве всего зафиксировано около 1845 случаев Covid-19, более 1545 человек выздоровели, а 79 скончались. Добавим, что Литовская Республика отправила в Белоруссию гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19, выделенную правительством еще 3 июня.

На € 50 тысяч были приобретены защитные средства литовского производства. Груз состоит из 16,8 тысячи литров дезинфицирующего средства и 8,4 тысячи одноразовых халатов. Гумпомощь отправлена во вторник, 7 июля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с Covid-19. По последним данным, в этой стране число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 63804.