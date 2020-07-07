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Механизмов нет: в МИД рассказали, что будут делать, если Иран откажется подписать протокол по сбитому самолету

Механизмов нет: в МИД рассказали, что будут делать, если Иран откажется подписать протокол по сбитому самолету

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Расшифровка «черных ящиков» сбитого иранскими военными самолета авиакомпании МАУ должна начаться 20 июля, как только Тегеран передаст их во Францию, и должна завершиться в течение недели. После чего стороны должны подписать протокол.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает «Укринформ».

Енин не исключает, что экспертиза бортовых самописцев украинского самолета может завершиться и быстрее.

По его словам, расшифровка «черных ящиков» позволит завершить техническое расследование авиакатастрофы. Однако, как отметил дипломат, расследование будет считаться завершенным, только когда протокол подпишут все стороны. Но если Иран откажется это сделать, то от него будут требовать хотя бы подписать промежуточный отчет.

«Безусловно, может возникнуть некоторая пауза. Более того, мы анализировали — к сожалению, нет механизмов, предусмотренных конвенцией, которыми мы бы могли побудить Иран завершить техническое расследование. Мы просто говорим: если вы не закончите в течение одного года, вы обязаны предоставить промежуточный отчет», — пояснил Енин.

Напомним, украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами 8 января 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана. В результате инцидента погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Напомним, ранее Иран подтвердил готовность отправить «черные ящики» во Францию и официально обратился за помощью в Париж.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Франция направила Украине приглашение присоединиться к расшифровке «черных ящиков» сбитого самолета МАУ.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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