Молдавский парламент не распустят до выборов президента — КС

Анастасия Иванова

Досрочные парламентские выборы в Молдавии не могут состояться в тот же день, что и президентские. Такое решение вынес Конституционный суд страны. Помимо этого, КС уточнил, что роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата президента также запрещен.

Идею провести два электоральных действия в один день первым высказал глава государства Игорь Додон после того, как оппозиция в парламенте стала блокировать работу правительства и говорить о вотуме недоверия кабмину Иона Кику.

19 мая депутат фракции Партии социалистов Василий Боля подал обращение в Конституционный суд с вопросом о возможности организации совместного голосования.

В то же время депутат оппозиционной партии «Действие и солидарность» Сергей Литвиненко спросил КС, могут ли досрочные парламентские выборы состояться в тот же день, что и досрочные президентские выборы, если лидер страны сложит с себя полномочия. По мнению судей, это обстоятельство также не может являться основанием для единого дня голосования.

Озвученное 7 июля судебное решение Игорь Додон назвал «предсказуемым».

«Это решение Конституционного суда было предсказуемым. Мы по-прежнему убеждены в том, что нынешний парламент скомпрометирован, он состоит из беглых депутатов и людей олигархии. Следовательно, этот парламент нужно перезагрузить и очистить от олигархических консерв», — заявил Додон.

Он добавил, что досрочные парламентские выборы неизбежны.

«Мы будем ориентироваться на волю народа и, при необходимости, организуем досрочные парламентские выборы как можно скорее с точки зрения закона», — заключил президент.

Согласно утвержденному парламентом решению, общенародные выборы президента Республики Молдавия пройдут 1 ноября 2020 года.