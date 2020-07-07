Молдавский парламент не распустят до выборов президента — КС
Досрочные парламентские выборы в Молдавии не могут состояться в тот же день, что и президентские. Такое решение вынес Конституционный суд страны. Помимо этого, КС уточнил, что роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата президента также запрещен.
Идею провести два электоральных действия в один день первым высказал глава государства Игорь Додон после того, как оппозиция в парламенте стала блокировать работу правительства и говорить о вотуме недоверия кабмину Иона Кику.
19 мая депутат фракции Партии социалистов Василий Боля подал обращение в Конституционный суд с вопросом о возможности организации совместного голосования.
В то же время депутат оппозиционной партии «Действие и солидарность» Сергей Литвиненко спросил КС, могут ли досрочные парламентские выборы состояться в тот же день, что и досрочные президентские выборы, если лидер страны сложит с себя полномочия. По мнению судей, это обстоятельство также не может являться основанием для единого дня голосования.
Озвученное 7 июля судебное решение Игорь Додон назвал «предсказуемым».
Он добавил, что досрочные парламентские выборы неизбежны.
Согласно утвержденному парламентом решению, общенародные выборы президента Республики Молдавия пройдут 1 ноября 2020 года.