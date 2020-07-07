Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Молдавский парламент не распустят до выборов президента — КС

Молдавский парламент не распустят до выборов президента — КС

Молдавский парламент не распустят до выборов президента — КС

Досрочные парламентские выборы в Молдавии не могут состояться в тот же день, что и президентские. Такое решение вынес Конституционный суд страны. Помимо этого, КС уточнил, что роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата президента также запрещен.

Идею провести два электоральных действия в один день первым высказал глава государства Игорь Додон после того, как оппозиция в парламенте стала блокировать работу правительства и говорить о вотуме недоверия кабмину Иона Кику.

19 мая депутат фракции Партии социалистов Василий Боля подал обращение в Конституционный суд с вопросом о возможности организации совместного голосования.

В то же время депутат оппозиционной партии «Действие и солидарность» Сергей Литвиненко спросил КС, могут ли досрочные парламентские выборы состояться в тот же день, что и досрочные президентские выборы, если лидер страны сложит с себя полномочия. По мнению судей, это обстоятельство также не может являться основанием для единого дня голосования.

Озвученное 7 июля судебное решение Игорь Додон назвал «предсказуемым».

«Это решение Конституционного суда было предсказуемым. Мы по-прежнему убеждены в том, что нынешний парламент скомпрометирован, он состоит из беглых депутатов и людей олигархии. Следовательно, этот парламент нужно перезагрузить и очистить от олигархических консерв», — заявил Додон.

Он добавил, что досрочные парламентские выборы неизбежны.

«Мы будем ориентироваться на волю народа и, при необходимости, организуем досрочные парламентские выборы как можно скорее с точки зрения закона», — заключил президент.

Согласно утвержденному парламентом решению, общенародные выборы президента Республики Молдавия пройдут 1 ноября 2020 года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

COVID в Украине превысил критический показатель
COVID в Украине превысил критический показатель
Доходы России от продажи нефти рухнули
Доходы России от продажи нефти рухнули
Иран поставил «рекорд» по смертности с начала эпидемии Covid-19
Иран поставил «рекорд» по смертности с начала эпидемии Covid-19
Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62
Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62
Наблюдатели ОБСЕ решили не ехать на президентские выборы в Белоруссию
Наблюдатели ОБСЕ решили не ехать на президентские выборы в Белоруссию
Солистка Little Big рассказала о похудении на 15 килограммов
Солистка Little Big рассказала о похудении на 15 килограммов
ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают голосование по Конституции
ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают голосование по Конституции
Глава службы здравоохранения Израиля подала в отставку
Глава службы здравоохранения Израиля подала в отставку
"Мы друг друга съели": Сергей Жуков раскрыл, почему распался дуэт "Руки Вверх!"
"Мы друг друга съели": Сергей Жуков раскрыл, почему распался дуэт
Молдавский парламент не распустят до выборов президента — КС
Молдавский парламент не распустят до выборов президента — КС
Пашинян открыл в Ереване завод по сборке автоматов Калашникова
Пашинян открыл в Ереване завод по сборке автоматов Калашникова
Стало известно о новом назначении Шнурова
Стало известно о новом назначении Шнурова

Топ на сегодня

Поперечный вызвался оплатить штраф за осужденную журналистку Светлану Прокопьеву
Поперечный вызвался оплатить штраф за осужденную журналистку Светлану
Россиянин-кришнаит умер от рака после отказа лечиться из-за традиций
Россиянин-кришнаит умер от рака после отказа лечиться из-за традиций
Глава Минэнерго США подпишет разрешение на экспорт СПГ с нового объекта
Глава Минэнерго США подпишет разрешение на экспорт СПГ с нового
В Тихом океане произошло землетрясение
В Тихом океане произошло землетрясение
Фронтмен Kasabian покинул группу
Фронтмен Kasabian покинул группу

Еще по теме

Эрдоган назначил на 24 июня досрочные выборы в Турции
В Турции проходят президентские и парламентские выборы
Политолог объяснил, при каких условиях в Украине могут состояться досрочные выборы
Додон: полномочия президента Молдавии могут быть расширены после выборов