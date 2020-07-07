Правительство не поддержало изменения в УК по преступлениям против пожилых

Анастасия Иванова

Совершение преступления в отношении беззащитного или беспомощного лица уже признается обстоятельством, отягчающим наказание — так комиссия правительства по законопроектной деятельности объяснила свой отрицательный отзыв на инициативу депутата Госдумы Елены Вторыгиной об ужесточении наказания за преступления против пенсионеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Вторыгина сообщала, что предлагает дополнить пункт «з» части первой статьи 63 Уголовного кодекса РФ новым отягчающим обстоятельством — совершением преступления в отношении лица, достигшего пенсионного возраста.

Комиссия правительства также отметила, что предлагаемое проектом понимание пенсионного возраста как возраста, «по достижении которого лицо имеет право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации без учета особенностей назначения страховой пенсии по старости, предусмотренных для отдельных категорий лиц», создает правовую неопределенность и входит в противоречие с принципом вины.