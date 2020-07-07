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Правительство поддержало запрет послам иметь иностранное гражданство

Правительство поддержало запрет послам иметь иностранное гражданство
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, проект отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее сенаторы Константин Косачев и Андрей Клишас внесли в Госдуму проект, согласно которому послом РФ в иностранном государстве или постоянным представителем РФ в международной организации не может быть назначен гражданин, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.

"Указанные изменения обусловлены принятием закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти"... в соответствии с которым устанавливаются ограничения, касающиеся наличия у определенных должностных лиц гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства (пункт "е" статьи 1 Закона). Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в тексте отзыва.

# Политика
По материалам: ria.ru

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