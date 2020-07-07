Президент Бразилии сообщил о симптомах коронавируса

Лидия Мартынова

Поднялась температура и снизился процент насыщения крови кислородом -президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о наличии у него симптомов коронавируса. Об этом сообщает Estadao.

Отмечается, что заявление политик сделал перед своей резиденцией. Он отметил, что сдал тест, результаты которого станут известны уже сегодня. Кроме того, сделал МРТ легких, которая не выявила никаких нарушений.

Болсонару отметил, что у него поднялась температура до 38 градусов, а процент насыщения крови кислородом опустился до 96%.

Напомним, президент Бразилии ранее критиковал жесткие меры ограничений из-за распространения коронавируса в штатах своей страны, руководители которых прислушались к рекомендациям ВОЗ. Он также появлялся на различных массовых мероприятиях без индивидуальных средств защиты.