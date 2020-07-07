Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Президент Бразилии сообщил о симптомах коронавируса

Президент Бразилии сообщил о симптомах коронавируса

Поднялась температура и снизился процент насыщения крови кислородом -президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о наличии у него симптомов коронавируса. Об этом сообщает Estadao.

Отмечается, что заявление политик сделал перед своей резиденцией. Он отметил, что сдал тест, результаты которого станут известны уже сегодня. Кроме того, сделал МРТ легких, которая не выявила никаких нарушений.

Болсонару отметил, что у него поднялась температура до 38 градусов, а процент насыщения крови кислородом опустился до 96%.

Напомним, президент Бразилии ранее критиковал жесткие меры ограничений из-за распространения коронавируса в штатах своей страны, руководители которых прислушались к рекомендациям ВОЗ. Он также появлялся на различных массовых мероприятиях без индивидуальных средств защиты.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Адвокат объявил о начале игры за условный срок для Ефремова
Адвокат объявил о начале игры за условный срок для Ефремова
Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем
Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем
Фаррелл Уильямс попытается создать лучший госпел-хор в новом сериале
Фаррелл Уильямс попытается создать лучший госпел-хор в новом сериале
Моралеса обвинили в терроризме
Моралеса обвинили в терроризме
Всемирный банк похвалил Россию за "хорошую форму" и принятые меры в период пандемии
Всемирный банк похвалил Россию за "хорошую форму" и принятые меры в
Коллекторы рассказали, когда лучше брать кредит
Коллекторы рассказали, когда лучше брать кредит
Президент Бразилии сообщил о симптомах коронавируса
Президент Бразилии сообщил о симптомах коронавируса
В американском городе объявили режим ЧП из-за беспорядков
В американском городе объявили режим ЧП из-за беспорядков
Певец Чарли Пут ответил фанатам BTS, которые затравили его в Сети
Певец Чарли Пут ответил фанатам BTS, которые затравили его в Сети
В России решили запретить отслеживать место работы сотрудников на удаленке
В России решили запретить отслеживать место работы сотрудников на
6 полезных советов и практик по преодолению любых жизненных страхов
6 полезных советов и практик по преодолению любых жизненных страхов
Минкосвязь разработала регламент слежения за больными коронавирусом
Минкосвязь разработала регламент слежения за больными коронавирусом

Топ на сегодня

За сутки в России выявлено 6611 заразившихся Covid-19, умерли 135 человек
За сутки в России выявлено 6611 заразившихся Covid-19, умерли 135
Лукашенко пригласил Назарбаева в Белоруссию
Лукашенко пригласил Назарбаева в Белоруссию
Назван приоритет Путина
Назван приоритет Путина
Комиссия правительства одобрила поправки в проект о режимах в инновациях
Комиссия правительства одобрила поправки в проект о режимах в
В Днепропетровской области облили краской офис "Оппозиционной платформы"
В Днепропетровской области облили краской офис "Оппозиционной

Еще по теме

Бразильский президент слег с пневмонией
Болсонару пригрозил выходом Бразилии из ВОЗ
Бразилия перенесет посольство в Израиле в Иерусалим
Температура в норме. Трамп похвастался тестом на коронавирус