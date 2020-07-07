Шесть человек выдвинулись на выборы губернатора Брянской области

Анастасия Иванова

Избирательная комиссия Брянской области завершила прием документов от кандидатов, выдвигающихся на выборы губернатора, всего на этот пост претендуют шесть человек, сообщила РИА Новости представитель избиркома."Завершен прием документов от всех выдвинувшихся кандидатов, вчера был последний день подачи заявок", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, последним подал документы в избирательную комиссию кандидат от регионального отделения Интернациональной партии России Сергей Маслов.

Маслова, это кандидат от "Единой России", действующий губернатор Александр Богомаз и кандидат от Брянского областного отделения КПРФ Андрей Архицкий, Дмитрий Корнилов от "Гражданской платформы", Сергей Курденко от "Справедливой России" и Сергей Чернышов от Казачьей партии Российской Федерации.