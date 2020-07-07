Штаб Бабарико подал в ЦИК Белоруссии четыре новых жалобы

Лидия Мартынова

Штаб претендента на пост президента Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико подал в ЦИК республики четыре новых жалобы на существенную отбраковку подписей граждан, собранных в поддержку выдвижения политика, сообщил юрист штаба Максим Знак.

Ранее ЦИК Белоруссии опубликовал сводную статистику достоверных подписей в поддержку каждого из семи участников президентских выборов. Из нее следует, что 100 тысяч достоверных подписей, которые необходимы для регистрации кандидатами на высший государственный пост, собрали шесть человек, в том числе Бабарико. В его поддержку действительными признаны 165 744 подписи. Однако в штабе политика с этим не согласились и отметили, что отдали в территориальные избиркомы 365 000 подписей, а потому "хотят знать, что случилось с остальными 200 000". В этой связи в комиссии на местах был подан ряд жалоб.