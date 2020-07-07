Угробивший «Электротяжмаш» Бусько давит на суд, чтобы вернуться на должность и.о.гендиректора

Анастасия Иванова

Государственный завод «Электротяжмаш» по-прежнему фактически остановлен. По данным информированных источников, люди выходят на работу, но нет комплектующих — предприятие накопило миллиардную задолженность перед контрагентами. После того, как коммунальщики отключили за долги водоотведение, временное руководство завода с ними рассчиталось.

«Электротяжмаш» находится в затяжном коллапсе. Руководители цехов получили от руководства завода распоряжение консервировать производство и не запускать в работу изготовление новых партий продукции.

В то же время, по мнению экспертов, Фонд госимущества, в ведении которого находится завод, вместо решения проблем «Электротяжмаша» по существу, пытается вернуть на предприятие отстраненного от должности за растрату и.о. гендиректора Виктора Бусько. Завтра в Харьковском апелляционном суде судейская коллегия в составе Кружилина Е.А., Савенко Н.Е., Шабельников С.К. должна провести заседание по апелляции Бусько на определение следственного судьи Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 24.06.2020 г., которым экс-руководителя «Электротяжмаша», собственно и отстранили от управления заводом.

Эксперты обращают внимание на подозрительно короткий период времени от судебного решения первой инстанции до даты первого заседания в апелляционном суде. А также на то, что в открытом реестре информация о заседании появилась только сегодня после обеда.

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