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В ЦИК рассказали о сложностях при проведении голосования по поправкам

В ЦИК рассказали о сложностях при проведении голосования по поправкам
Россия столкнулась с колоссальным давлением из-за рубежа в ходе подготовки, проведения и подведения итогов общероссийского голосования по поправкам к конституции, заявил член Центральной избирательной комиссии РФ Александр Клюкин.

"Я хочу сказать об отличии, которое очень характерно для нынешнего голосования в нашей стране. Оно связано с беспрецедентным, абсолютно колоссальным давлением при подготовке, при проведении, при подсчете и даже сегодня всего зарубежья, которое говорит о том, что мы неправильно что-то сделали. Такого не было в 1993 году точно... Телевидение, радио, газеты, сети заполнены разоблачениями и враньем", - сказал Клюкин на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

# Политика
По материалам: ria.ru

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