В Кремле опровергли данные о якобы готовившейся встрече Путина и Рогозина

Алексей Вольцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации об отмене встречи главы государства Владимира Путина с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным накануне задержания советника госкорпорации, заявил РИА Новости, что это не так и такой встречи не планировалось.

Ранее на сайте "МК" появилась информация о том, что на 6 июля была запланирована встреча Путина и Рогозина, однако глава государства якобы отменил ее без объяснения причин. Во вторник в Москве был задержан советник Рогозина Иван Сафронов. ФСБ России сообщила о возбуждении против Сафронова дела о государственной измене (от 12 до 20 лет колонии).

"Это не так. Такая встреча не планировалась", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли планировалась такая встреча и была ли отменена.