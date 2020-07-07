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В Луцке умер молодой патрульный, попавший в аварию на служебном авто (фото)

В Луцке умер молодой патрульный, попавший в аварию на служебном авто (фото)

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В больнице Луцка умер патрульный полицейский, накануне вместе с коллегой попавший в ДТП — их служебный автомобиль врезался в электроопору.

Как сообщает «ВолиньPost», полицейский Александр Волошин попал в больницу в тяжелом состоянии с политравмой. У него была сложная черепно-мозговая травма, кровоизлияние в брюшную полость, перелом костей таза. Правоохранитель находился на искусственной вентиляции легких.

Погибшему было 25 лет, у Александра Волошина остались жена и маленькая дочь. Правоохранители рассматривают несколько версий причин смертельного ДТП. Одна из них — невнимательность водителя.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ДТП на трассе Киев — Харьков погиб 27-летний полицейский Михаил Рябчук. Водитель Mercedes Sprinter — старший сержант Управления стратегических расследований Национальной полиции — не справился управлением, выехал на встречную полосу, а после съехал в кювет. Полицейский-пассажир погиб на месте. Водитель и пассажир-гражданский попали в больницу.

Фото Александра Волошина с сайта http://www.volynpost.com.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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