Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Париже прошли митинги феминисток против двух министров нового кабинета

В Париже прошли митинги феминисток против двух министров нового кабинета

В Париже прошли митинги феминисток против двух министров нового кабинета

Сегодня, 7 июля, феминистки провели в Париже серию акций протеста против нового главы МВД Франции Жеральда Дарманена и министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти. Причиной негодования стала причастность обоих министров к скандалам на сексуальную тему.

Одна из акций движения Femen прошла перед Елисейским дворцом, где под председательством президента Эмманюэля Макрона проходило первое заседание обновленного состава Совета министров. Три активистки подбежали к воротам резиденции, но были задержаны полицией.

Недалеко от площади Бово, где располагается главное здание Министерства внутренних дел Франции, около 20 феминисток попытались пройти к министерству с призывами к Дарманену подать в отставку, однако были остановлены правоохранителями.

Третий митинг прошел на парижской площади Мадлен. Несколько десятков представителей феминистских организаций, одетых в черное, призвали министров «незамедлительно покинуть посты».

Причиной феминистских волнений стало заявление представителя администрации президента Франции, что судебное разбирательство в отношении Жеральда Дарманена не могло послужить препятствием для его назначения 6 июля министром внутренних дел страны.

11 июня апелляционный суд Парижа постановил возобновить следствие в отношении Жеральда Дарманена, который ранее занимал пост министра государственного действия и финансов Франции. В суд на него еще в феврале 2018 года подала одна из парижанок, которая обвинила Дарманена в изнасиловании, домогательстве и злоупотреблении доверием. Этому разбирательству предшествовала еще одна аналогичная жалоба в его отношении. Расследование, начатое полицией, было прекращено в связи с отсутствием доказательств. Сам Дарманен все обвинения категорически отрицал и подал тогда встречный иск о клевете.

Назначение известного французского адвоката Эрика Дюпон-Моретти на пост министра юстиции также вызвало протесты в рядах феминистских организаций. Ведьон защищал бывшего госсекретаря по государственной службе Жоржа Трона, который был оправдан в 2018 году по делу о сексуальных домогательства и изнасиловании.

Всего в правительстве — 16 министров и 14 вице-министров. В соответствии с обещанием президента Макрона в кабинете министров сохранен гендерный паритет.

Как сообщало ИА Newstes , 6 июля новый премьер-министр Франции Жан Кастекс по поручению президента сформировал новый кабинет. Пост министра иностранных дел сохранил Жан-Ив Ле Дриан, возглавлявший французскую дипломатию в последние три года .Брюно Ле Мэр также сохранил свою должность министра экономики и финансов. На посту министра вооруженных сил в кабинете осталась Флоранс Парли.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В сети обнаружили доказательство «тупости» детей в Древнем Риме
В сети обнаружили доказательство «тупости» детей в Древнем Риме
В Париже прошли митинги феминисток против двух министров нового кабинета
В Париже прошли митинги феминисток против двух министров нового
Эксперт: Памфилова сделала голосование по поправкам максимально безопасным
Эксперт: Памфилова сделала голосование по поправкам максимально
Генконсульство проверит, пострадали ли россияне в ЧП с поездами в Чехии
Генконсульство проверит, пострадали ли россияне в ЧП с поездами в
Зеленский сообщил в НАПК о нарушении
Зеленский сообщил в НАПК о нарушении
Испытавшая вакцину от COVID-19 россиянка раскрыла подробности исследования
Испытавшая вакцину от COVID-19 россиянка раскрыла подробности
Экс-тренер сборной России по хоккею назвал глупостью акцию против расизма
Экс-тренер сборной России по хоккею назвал глупостью акцию против
ВОЗ прокомментировала вероятную передачу коронавируса по воздуху
ВОЗ прокомментировала вероятную передачу коронавируса по воздуху
В Каталонии ужесточат масочный режим
В Каталонии ужесточат масочный режим
Кто придумал целлюлит и как с ним бороться (и надо ли): эксперты развенчивают мифы
Кто придумал целлюлит и как с ним бороться (и надо ли): эксперты
Певица Елка стала артистом десятилетия
Певица Елка стала артистом десятилетия
Нефть дешевеет на фоне тревожной эпидситуации в первой экономике мира
Нефть дешевеет на фоне тревожной эпидситуации в первой экономике мира

Топ на сегодня

Полина Аскери-Белоцерковская, Алена Долецкая и другие на открытии выставки в Москве
Полина Аскери-Белоцерковская, Алена Долецкая и другие на открытии
Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом
Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом
Итальянская классика выражающая восхищение каждого человека
Итальянская классика выражающая восхищение каждого человека
Фронтмен Kasabian покинул группу
Фронтмен Kasabian покинул группу
Сладков: Грузия потеряла любовь России, а Донбасс спасет наша военная база
Сладков: Грузия потеряла любовь России, а Донбасс спасет наша военная

Еще по теме

На улицы Парижа вышли десятки тысяч противников однополых браков
Президент Абхазии назначил пять новых министров
«Марш на Елисейский дворец» перерос в погромы
Полиция ищет бомбу в бутике Louis Vuitton в Париже