В Париже прошли митинги феминисток против двух министров нового кабинета

Влада Некрасова

Сегодня, 7 июля, феминистки провели в Париже серию акций протеста против нового главы МВД Франции Жеральда Дарманена и министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти. Причиной негодования стала причастность обоих министров к скандалам на сексуальную тему.

Одна из акций движения Femen прошла перед Елисейским дворцом, где под председательством президента Эмманюэля Макрона проходило первое заседание обновленного состава Совета министров. Три активистки подбежали к воротам резиденции, но были задержаны полицией.

Недалеко от площади Бово, где располагается главное здание Министерства внутренних дел Франции, около 20 феминисток попытались пройти к министерству с призывами к Дарманену подать в отставку, однако были остановлены правоохранителями.

Третий митинг прошел на парижской площади Мадлен. Несколько десятков представителей феминистских организаций, одетых в черное, призвали министров «незамедлительно покинуть посты».

Причиной феминистских волнений стало заявление представителя администрации президента Франции, что судебное разбирательство в отношении Жеральда Дарманена не могло послужить препятствием для его назначения 6 июля министром внутренних дел страны.

11 июня апелляционный суд Парижа постановил возобновить следствие в отношении Жеральда Дарманена, который ранее занимал пост министра государственного действия и финансов Франции. В суд на него еще в феврале 2018 года подала одна из парижанок, которая обвинила Дарманена в изнасиловании, домогательстве и злоупотреблении доверием. Этому разбирательству предшествовала еще одна аналогичная жалоба в его отношении. Расследование, начатое полицией, было прекращено в связи с отсутствием доказательств. Сам Дарманен все обвинения категорически отрицал и подал тогда встречный иск о клевете.

Назначение известного французского адвоката Эрика Дюпон-Моретти на пост министра юстиции также вызвало протесты в рядах феминистских организаций. Ведьон защищал бывшего госсекретаря по государственной службе Жоржа Трона, который был оправдан в 2018 году по делу о сексуальных домогательства и изнасиловании.

Всего в правительстве — 16 министров и 14 вице-министров. В соответствии с обещанием президента Макрона в кабинете министров сохранен гендерный паритет.

Как сообщало ИА Newstes , 6 июля новый премьер-министр Франции Жан Кастекс по поручению президента сформировал новый кабинет. Пост министра иностранных дел сохранил Жан-Ив Ле Дриан, возглавлявший французскую дипломатию в последние три года .Брюно Ле Мэр также сохранил свою должность министра экономики и финансов. На посту министра вооруженных сил в кабинете осталась Флоранс Парли.