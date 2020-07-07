Великобритания ввела санкции против 25 россиян

Алексей Вольцев

Великобритания включила в собственный санкционный список, сформированный по "поправке Магнитского", председятеля Следственного комитета РФ Алесандра Бастрыкина.

Список опубликован канцелярией правительства в понедельник. О планах сделать это заявил ранее глава МИД Британии Доминик Рааб. В документе перечислены имена 47 человек, из них 25 россиян и 20 граждан Саудовской Аравии и двое военных из Мьянмы. Также в список внесены две северокорейские спецслужбы.

Помимо Бастрыкина, в списке значатся имена бывшего замглавы МВД Алексея Аничина, судьи Алексея Криворучко, судьи Светланы Ухналевой и ряда других людей.

Стамбуле во время убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. В списке также имена двух генералов вооруженных сил Мьянмы, причастных к насилию против этнических меньшинств.

Всем фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, власти страны заморозят любые их активы, если таковые обнаружатся в Соединенном Королевстве.