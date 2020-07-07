Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Жириновский: ЛДПР выступает за отмену дня тишины перед выборами

Жириновский: ЛДПР выступает за отмену дня тишины перед выборами

Жириновский: ЛДПР выступает за отмену дня тишины перед выборами
ЛДПР выступает за отмену дня тишины перед выборами, так как несмотря на заложенную в нем правильную мысль фактически эти требования не соблюдаются, заявил РИА Новости лидер партии Владимир Жириновский.

Вопрос соблюдения дня тишины перед выборами актуален для обсуждения законодателями и экспертами, заявила ранее РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. По её словам, в ряде стран отказались от дня тишины, поскольку "обеспечить в полной мере его соблюдение весьма непросто".

"ЛДПР предлагает отменить день тишины уже много лет, так как это правило всё равно не работает, а лишь используется для применения санкций к наблюдателям и представителям партий, которые следят за ходом выборов", - сказал Жириновский.

"При этом в самой идее дня тишины заложена правильная мысль: дать гражданам спокойно и трезво подойти к выбору, чтобы в последние часы перед голосованием их никто не агитировал, не промывал мозг. Однако это не работает. Всё равно висят билборды с политической рекламой, всё равно за правящую партию происходит косвенная агитация в виде сюжетов на телевидении, в которых чиновников или представителей этой партии показывают во время выполнения каких-то благих дел. А оппозиция либо не имеет таких возможностей, либо против неё применяют санкции: выгоняют с избирательных участков партийных представителей, избивают активистов, прессуют кандидатов. Так что мы за отмену дня тишины", - пояснил политик.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Молдавский парламент не распустят до выборов президента — КС
Молдавский парламент не распустят до выборов президента — КС
Пашинян открыл в Ереване завод по сборке автоматов Калашникова
Пашинян открыл в Ереване завод по сборке автоматов Калашникова
Стало известно о новом назначении Шнурова
Стало известно о новом назначении Шнурова
В ООН назвали убийство американцами генерала Сулеймани незаконным
В ООН назвали убийство американцами генерала Сулеймани незаконным
Тони Блэр и Михаил Мишустин поучаствуют в международном тренинге Cyber Polygon
Тони Блэр и Михаил Мишустин поучаствуют в международном тренинге
Актеры "Чужестранки" написали на карантине книгу о Шотландии
Актеры "Чужестранки" написали на карантине книгу о Шотландии
На обвиненную за рисунки с вагинами художницу завели новое дело
На обвиненную за рисунки с вагинами художницу завели новое дело
РВК поможет внедрить российские инновационные проекты в Узбекистане
РВК поможет внедрить российские инновационные проекты в Узбекистане
ГД приняла закон о праве кабмина давать отсрочку маркировки ряда лекарств
ГД приняла закон о праве кабмина давать отсрочку маркировки ряда
Программу онлайн-акселератора проекта Rukami прошли 400 слушателей из 75 регионов России
Программу онлайн-акселератора проекта Rukami прошли 400 слушателей из
Минкультуры России поддерживает идею начисления дополнительных баллов ЕГЭ за волонтерство
Минкультуры России поддерживает идею начисления дополнительных баллов
В Северной Осетии открывается молодежный патриотический лагерь «Страна Героев»
В Северной Осетии открывается молодежный патриотический лагерь

Топ на сегодня

Лукашенко пригласил Назарбаева в Белоруссию
Лукашенко пригласил Назарбаева в Белоруссию
Назван приоритет Путина
Назван приоритет Путина
Трамп заявил о снизившейся смертности от коронавируса
Трамп заявил о снизившейся смертности от коронавируса
Китай принялся за угрозы Британии после отказа считать его другом
Китай принялся за угрозы Британии после отказа считать его другом
В Кремле не подтвердили скорое вхождение ЛНР и ДНР в состав России
В Кремле не подтвердили скорое вхождение ЛНР и ДНР в состав России

Еще по теме

В ЛДПР предложили отменить «день тишины»
В ЦИК рассказали о спокойном дне тишины
Наблюдатели сообщили о нарушениях в «день тишины» перед выборами в Верховную Раду
В Литве начался День тишины перед парламентскими выборами