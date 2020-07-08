Абхазия уважает право других стран на объединение, но сама — за суверенитет
Союзнический характер абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечивающий безопасность и экономическое развитие абхазского государства, в полной мере отражает волю народа республики. Об этом заявил МИД Абхазии в ответ на предложение партии «За правду» провести референдумы по присоединению к России Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской Республики, Абхазии и Южной Осетии.
После признания Российской Федерацией независимости республики в 2008 году отношения между двумя странами строятся на договорно-правовой основе и носят союзнический характер.
В комментарии также подчеркивается, что при этом Республика Абхазия с уважением относится к свободному выбору граждан тех или иных государств в пользу вступления в состав другого государства или межгосударственного объединения.