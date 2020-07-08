Абхазия уважает право других стран на объединение, но сама — за суверенитет

Влада Некрасова

Союзнический характер абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечивающий безопасность и экономическое развитие абхазского государства, в полной мере отражает волю народа республики. Об этом заявил МИД Абхазии в ответ на предложение партии «За правду» провести референдумы по присоединению к России Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской Республики, Абхазии и Южной Осетии.

«Республика Абхазия с 1993 года является суверенным, независимым государством. Суверенный политический статус Абхазии закреплен в Конституции 1994 года и в принятом в 1999 году по итогам всенародного референдума Акте о государственной независимости», — подчеркнули в Сухуме.

После признания Российской Федерацией независимости республики в 2008 году отношения между двумя странами строятся на договорно-правовой основе и носят союзнический характер.

«Важнейшими договорами, регулирующими межгосударственные отношения между Абхазией и Россией, являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 г. и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 г. Российская Федерация оказывает содействие в становлении Республики Абхазия в качестве независимого государства, укреплению ее международных позиций и социально-экономическому восстановлению», — отмечает МИД РА.

В комментарии также подчеркивается, что при этом Республика Абхазия с уважением относится к свободному выбору граждан тех или иных государств в пользу вступления в состав другого государства или межгосударственного объединения.