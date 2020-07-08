Азербайджанские «взломщики» выкладывают в Сети служебные данные из Армении

Влада Некрасова

Данные паспортов нескольких сот граждан Армении, включая военнослужащих, а также документы, касающиеся воинских частей республики, были «слиты» в Сеть азербайджанскими хакерами в течение трёх последних дней. Эту информацию в беседе с информагентством «Sputnik Армения» подтвердил сегодня, 8 июля, местный медиаэксперт, специалист по информационной безопасности Самвел Мартиросян.

По его словам, только за последний месяц в Интернет шесть раз были «слиты» данные о лицах, заражённых в Армении коронавирусной инфекцией Covid-19. «Каким объёмом информации владеют хакеры на самом деле пока непонятно. Возможно, намного большим, а в Сеть данные сливаются порционно», — отметил Мартиросян.

Налицо крайне опасная ситуация, потому что среди документов есть, например, информация о количестве автотранспортных средств в конкретной воинской части, а данными паспортов могут воспользоваться мошенники для оформления кредитов, говорит собеседник издания.

Мартиросян полагает, что доступ к служебной информации азербайджанские «взломщики» получают, в основном, через электронную почту, пользуясь низким уровнем компьютерной грамотности населения Армении. Значительный объём такой информации пересылается при помощи персональных мейлов, которые хакеры легко взламывают. Для решения проблемы эксперт предлагает разработать чёткие инструкции по использованию информации и обучать людей.

В Минобороны Армения сообщили, что на данный момент проверяют достоверность информации об утечке данных. В Службе национальной безопасности (СНБ) республики отметили, что информацией по последнему «сливу» они не располагают, однако подтвердили факт двух предыдущих.

Ранее стало известно, что азербайджанские хакеры в очередной раз выложили в Сеть данные граждан Армении, инфицированных Covid-19. 24 июня были опубликованы два файла с именами, адресами и мобильными телефонами, но без паспортных данных. Двумя неделями ранее азербайджанские хакеры распространили в Сети данные порядка 3500 армянских граждан с подтверждённой коронавирусной инфекцией, а также жителей республики, контактировавших с больными. «Была взломана электронная почта одного из амбулаторных областных медцентров и была попытка извлечь информацию», — уведомили в СНБ.