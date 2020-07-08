ЦИК обсудит с партиями и экспертами возможность новых форм голосования

Лидия Мартынова

ЦИК планирует в ближайшее время провести круглый стол с партиями и экспертами по обсуждению новых форм голосования на выборах в сентябре, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Актуальными будут и средства индивидуальной защиты.

"Второй момент, который мы с вами уже обсуждали, это предложить дополнительные меры, процедуры для голосования, которые бы обеспечивали полную и безусловную безопасность наших граждан. Мы с вами обсуждаем вопрос, можно ли проводить голосование в сентябре не один день, не 13 сентября, а например, в один-два дня ещё предшествующих, именно для того, чтобы позволить людям выбрать удобное время и не создавать на участках скопления", - сказала она на заседании ЦИК.

Однако Памфилова добавила, что голосования в течение семи дней на ближайших выборах не будет.