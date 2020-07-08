ЕР выдвинула действующего главу Ростовской области на выборы губернатора

Алексей Вольцев

Партия "Единая Россия" на конференции регионального отделения во вторник выдвинула действующего главу Ростовской области Василия Голубева кандидатом в губернаторы, сообщает правительство области.

На конференции Голубев представил основные результаты, достигнутые регионом за последние 5 лет. В частности, по его информации, ВРП с 2015 года вырос в 1,5 раза и достиг 1,5 триллиона рублей, увеличился уровень средней зарплаты, значительно выросло количество многодетных семей.