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ЕР выдвинула действующего главу Ростовской области на выборы губернатора

ЕР выдвинула действующего главу Ростовской области на выборы губернатора
Партия "Единая Россия" на конференции регионального отделения во вторник выдвинула действующего главу Ростовской области Василия Голубева кандидатом в губернаторы, сообщает правительство области.

На конференции Голубев представил основные результаты, достигнутые регионом за последние 5 лет. В частности, по его информации, ВРП с 2015 года вырос в 1,5 раза и достиг 1,5 триллиона рублей, увеличился уровень средней зарплаты, значительно выросло количество многодетных семей.

# Политика
По материалам: ria.ru

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