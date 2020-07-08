Хафтар заявил о наращивании сил для защиты Ливии от Турции

Алексей Вольцев

Изгнать войска Турции из Ливии намерен фельдмаршал Халифа Хафтар, сообщает RT со ссылкой на заявление самого командующего Ливийской национальной армией (ЛНА).

По его словам, Турция осуществляет «варварскую агрессию» против Ливии и ЛНА намерена наращивать свои силы ради защиты страны.

«Наша родина находится в опасности, её настоящему и будущему грозит ненавистный турецкий колониализм», — указал Хафтар.

Как уже сообщало ИА Newstes, Турция возмущена нападением на авиабазу «Аль-Ватия» в Ливии в конце прошлой недели, которую в мае формирования поддерживаемого Анкарой Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем отбили у ЛНА. На военном объекте, расположенном в 140 километрах к югу от Триполи, в результате атаки были повреждены турецкие системы противовоздушной обороны. Официальные лица в Анкаре предупреждают, что это, скорее всего, приведёт к эскалации конфликта в североафриканской стране.