Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ляшко назвал условие своего выдвижения в мэры Киева

Ляшко назвал условие своего выдвижения в мэры Киева

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, не исключает своего выдвижения в мэры Киева на предстоящих местных выборах (ведь за идеей якобы стоит сам президент Владимир Зеленский) и даже готов ради этого уволиться из Министерства здравоохранения.


Об этом он сказал в интервью «BBC Украина».

По словам Ляшко, баллотирование в мэры столицы и работа на посту главного санитарного врача — это не сочетаемые вещи.

«Я готов с уверенностью оставить должность, если я почувствую, что все работает и система готова реагировать на опасности», — пояснил он.

Ляшко надеется, что на выборах его поддержит президент Владимир Зеленский. Он считает, что такая поддержка обеспечит ему стопроцентный успех. Ляшко еще не обсуждал такую возможность с главой государства.

Главный санврач отметил, что не собирается баллотироваться в мэры без партии, а также рассказал, что у него есть своя команда.

Однако, Ляшко может не пойти на выборы мэра Киева, если не получит поддержку народных депутатов или президента.

Напомним, Ляшко и ранее не исключал возможности выдвижения в мэры Киева. В то же время желающих принять участие в мэрской гонке в «Слуге народа» достаточно — президенту Зеленскому даже предлагали устроить «праймериз, на которых кандидаты могли бы представить свои программы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на волне популярности у украинцев Виктор Ляшко начал подумывать о выдвижении своей кандидатуры в президенты Украины. Но затем (очевидно, после реальной оценки своих шансов), заявил, что это была всего лишь шутка, и он сомневается, что украинцы будут помнить о нем в 2029 году.

2 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В Калининграде школьник задержал вора-рецидивиста
В Калининграде школьник задержал вора-рецидивиста
Россия предложила Совбезу ООН свой проект резолюции по Сирии взамен отклоненного
Россия предложила Совбезу ООН свой проект резолюции по Сирии взамен
Члены ООН согласовали текст декларации к 75-й годовщине ООН
Члены ООН согласовали текст декларации к 75-й годовщине ООН
Украина призывает генсека ООН отреагировать на российский террор в Крыму
Украина призывает генсека ООН отреагировать на российский террор в
Важные хитрости, которые помогут вам формировать события своей жизни
Важные хитрости, которые помогут вам формировать события своей жизни
Малышева высказалась о второй волне коронавируса в России
Малышева высказалась о второй волне коронавируса в России
Оценены потери России от введения нового налога в Европе
Оценены потери России от введения нового налога в Европе
Раскрыто занятие Ефремова под домашним арестом
Раскрыто занятие Ефремова под домашним арестом
Миронов прокомментировал слова Памфиловой о сокращении числа партий
Миронов прокомментировал слова Памфиловой о сокращении числа партий
Российским заправкам разрешат продавать пиво
Российским заправкам разрешат продавать пиво
Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
Брэд Питт сыграет в боевике у режиссера, снявшего "Дэдпул 2", пишут СМИ
Брэд Питт сыграет в боевике у режиссера, снявшего "Дэдпул 2", пишут

Топ на сегодня

Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом
Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом
Полина Аскери-Белоцерковская, Алена Долецкая и другие на открытии выставки в Москве
Полина Аскери-Белоцерковская, Алена Долецкая и другие на открытии
Фронтмен Kasabian покинул группу
Фронтмен Kasabian покинул группу
Посол России и замглавы МИД Греции обсудили двустороннее сотрудничество
Посол России и замглавы МИД Греции обсудили двустороннее
В Калининградской области стартует проект «Билет в будущее»
В Калининградской области стартует проект «Билет в будущее»

Еще по теме

Ляшко может стать кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа"
Ляшко допустил участие в выборах мэра Киева
Миллион долларов за создание вакцины от коронавируса пообещал Зеленский
Ляшко выдвинул свою кандидатуру на пост Яценюка