Марк Эспер заявил об «успешном сдерживании» России в последний год

Влада Некрасова

Министр обороны США Марк Эспер считает, что за последний год Вашингтону удается «успешно сдерживать» Россию. Об этом сообщает РИА «Новости», отмечая, что заявление было сделано по случаю года со дня вступления министра в должность.

«За прошедший год министерство сдержало агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран, а также близких конкурентов России и Китая», — заявил Эспер.

В качестве примеров других успехов он привел проведение или поддержку контртеррористических операций, в результате которых «с поля боя были устранены десятки ключевых террористов», сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.