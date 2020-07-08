Меркель призвала Европу к сплочённости, напомнив о 9-й симфонии Бетховена

Алексей Вольцев

Европа должна сплотиться на фоне пандемии коронавирусной инфекции Covid-19, считает канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она заявила сегодня, 8 июля, в ходе выступления в Европарламенте, посвященного началу председательства ФРГ в ЕС. «Европа станет сильнее в результате кризиса, если мы укрепим чувство солидарности», — выразила уверенность глава правительства крупнейшей европейской экономики, для которой поездка в Брюссель стала первой заграничной командировкой с начала пандемии, передаёт Deutsche Welle.

Основной задачей председательства ФРГ в ЕС станет соблюдение таких основных гражданских прав, как свобода слова, вероисповедания и равноправие, подчеркнула канцлер, назвав их фундаментом, на котором зиждется Европа.

Пандемия не должна стать предлогом для отмены демократических принципов, подчеркнула Меркель. По её словам, Европа уже пережила много кризисов благодаря осознанию непреложности основных прав и чувства сплоченности.

Среди других задач, намеченных на предстоящий шестимесячный срок председательства Германии в ЕС, Меркель назвала Брексит, защиту климата и цифровизацию.

В своей речи глава правительства ФРГ также напомнила, что в этом году отмечается 250-летие со дня рождения немецкого композитора Людвига ван Бетховена и именно его 9-я симфония легла в основу гимна ЕС.