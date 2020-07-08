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Миронов прокомментировал слова Памфиловой о сокращении числа партий

Миронов прокомментировал слова Памфиловой о сокращении числа партий
Сокращение партий в России должно происходить естественно, однако если закрыть "псевдопартии", которые получают мало голосов на выборах, граждане этого даже не заметят, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что количество партий в России будет сокращаться в результате естественного политического отбора.

"Согласен с Эллой Александровной в том, что это должен быть естественный процесс. Хотя не сообразное ни с чем количество партий – явление совсем не естественное. Это не ответ на запрос общества на разнообразие политических позиций. Такой запрос в целом удовлетворяют парламентские партии", - сказал Миронов.

По его словам, большинство же остальных партийных проектов - это ответы на запросы личностных амбиций или же откровенные попытки отобрать голоса у оппозиционных парламентских партий.

# Политика
По материалам: ria.ru

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