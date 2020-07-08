Мишустин: Пандемия угрожает свести на нет достижения в борьбе с бедностью
Из-за пандемии коронавирусной инфекции результаты последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы оказались под угрозой. Об этом сегодня, 8 июля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Дне мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда (МОТ).
В этой связи необходима координация усилий мирового сообщества, сохранение открытого характера глобальной экономики и отказа от односторонних ограничительных мер, считает Мишустин.
Он напомнил, что на недавнем саммите лидеров «Группы двадцати» президент России Владимир Путин обозначил борьбу с безработицей в период пандемии в качестве ключевого приоритета.
Мишустин сообщил, что Москва вместе с партнерами по ЕАЭС и СНГ приняла «эффективные меры по снижению влияния пандемии на находящихся в России трудовых мигрантов».
По словам Мишустина, в центре всех прилагаемых усилий должен находиться человек. Он также напомнил о подготовленном в РФ общенациональном плане восстановления экономики, среди основных задач которого — меры по поддержанию доходов населения.