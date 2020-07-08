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Мишустин: Пандемия угрожает свести на нет достижения в борьбе с бедностью

Мишустин: Пандемия угрожает свести на нет достижения в борьбе с бедностью

Из-за пандемии коронавирусной инфекции результаты последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы оказались под угрозой. Об этом сегодня, 8 июля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Дне мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда (МОТ).

«Мы все сталкиваемся с вызовами пандемии, — сказал Мишустин во время видеоконференции. — Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения».

В этой связи необходима координация усилий мирового сообщества, сохранение открытого характера глобальной экономики и отказа от односторонних ограничительных мер, считает Мишустин.

«Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда», — подчеркнул он.

Он напомнил, что на недавнем саммите лидеров «Группы двадцати» президент России Владимир Путин обозначил борьбу с безработицей в период пандемии в качестве ключевого приоритета.

«Совместные усилия на этом важнейшем направлении требуют сохранения открытого характера мировой экономики, отказа от односторонних ограничительных и протекционистских мер, широкого применения цифровых технологий и гибкого использования возможностей трудовой миграции», — сказал глава российского кабмина.

Мишустин сообщил, что Москва вместе с партнерами по ЕАЭС и СНГ приняла «эффективные меры по снижению влияния пандемии на находящихся в России трудовых мигрантов».

«Убежден, что наша ответственность, решимость и конструктивное взаимодействие позволят преодолеть последствия пандемии и восстановить благоприятную ситуацию на глобальном рынке труда», — резюмировал председатель правительства России.

По словам Мишустина, в центре всех прилагаемых усилий должен находиться человек. Он также напомнил о подготовленном в РФ общенациональном плане восстановления экономики, среди основных задач которого — меры по поддержанию доходов населения.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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