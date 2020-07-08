Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » На Харьковщине разоблачили шайку полицейских, делавших "бизнес" на наркоманах (фото, видео)

На Харьковщине разоблачили шайку полицейских, делавших "бизнес" на наркоманах (фото, видео)

На Харьковщине разоблачили шайку полицейских, делавших "бизнес" на наркоманах (фото, видео)

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Харьковской области Государственное бюро расследований разоблачило группу полицейских, которые вместо борьбы с распространением наркотиков организовали подпольный «бизнес» на рабочем месте. Силовики, выявив так называемую «закладку» наркопрепаратов, дожидались того, кто придет за «товаром, потом задерживали гражданина и требовали деньги от его близких за то, чтобы без шума закрыть дело.


Сейчас под следствием шестеро полицейских. Задержаны двое работников райотдела в Харькове, и еще четверо получили статус подозреваемых. Решается вопрос об отстранении скомпрометированных полицейских от работы.

По данным ГБР, свою схему по легкому обогащению силовики провернули как минимум пять раз и получили на руки около 150 тысяч гривен. В одном из эпизодов, который попал на записи оперативной съемки, сотрудникам полиции были переданы тысяча долларов и шесть тысяч гривен.

ГБР обыскало квартиры и автомобили подследственных. Были обнаружены деньги, вещества, похожие на наркотики, и документы с грифом «секретно».

Статья УК Украины о вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368) предусматривает санкции от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве к семи годам тюрьмы приговорили бывшего полицейского, который вымогал у людей взятки и торговал наркотиками.

68 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Что пишут в Телеграме: 8 июля
Что пишут в Телеграме: 8 июля
На YouTube зафиксировали резкий рост дизлайков
На YouTube зафиксировали резкий рост дизлайков
Девелопер "Самолет" проведет допэмиссию акций на 1,25 млрд рублей
Девелопер "Самолет" проведет допэмиссию акций на 1,25 млрд рублей
Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" выйдет в прокат в 2021 году
Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" выйдет в прокат в 2021 году
Турецкие отели будут переполнены – проводите отпуск с семьей в комфортной квартире
Турецкие отели будут переполнены – проводите отпуск с семьей в
России предрекли самые большие потери из-за нового налога в Европе
России предрекли самые большие потери из-за нового налога в Европе
Азербайджанские «взломщики» выкладывают в Сети служебные данные из Армении
Азербайджанские «взломщики» выкладывают в Сети служебные данные
Число жертв COVID-19 в Сербии достигло 341
Число жертв COVID-19 в Сербии достигло 341
В Москве около 1 млн учащихся были переведены на дистанционное обучение – Собянин
В Москве около 1 млн учащихся были переведены на дистанционное
Лавров: «Независимая комиссия» ООН занята поиском компромата на Дамаск
Лавров: «Независимая комиссия» ООН занята поиском компромата на Дамаск
Стало известно о тайной дочери Дмитрия Нагиева
Стало известно о тайной дочери Дмитрия Нагиева
Энергетики устранили основные последствия непогоды в Подмосковье
Энергетики устранили основные последствия непогоды в Подмосковье

Топ на сегодня

Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом
Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом
Посол России и замглавы МИД Греции обсудили двустороннее сотрудничество
Посол России и замглавы МИД Греции обсудили двустороннее
Российский вирусолог рассказал о существовании вакцин от коронавируса
Российский вирусолог рассказал о существовании вакцин от коронавируса
В Калининградской области стартует проект «Билет в будущее»
В Калининградской области стартует проект «Билет в будущее»
Уилл Смит прокомментировал появление любовника у жены
Уилл Смит прокомментировал появление любовника у жены

Еще по теме

Типичная Украина: пять полицейских подорвались на гранате в Днепропетровске (+ВИДЕО, ФОТО)
Суд отпустил под залог полицейских, избивавших людей в харьковском метро
Жертвами нападения боевиков в Иордании стали 14 человек
В Далласе задержали подозреваемых в расстреле полицейских