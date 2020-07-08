Обучение в школах Киева будет дистанционным до конца карантина

Лидия Мартынова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В киевских школах до конца карантина учебный процесс будет проходить в режиме онлайн. Ранее с такой инициативой для всех школьников Украины выступил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«До конца карантина обучение будет дистанционным. Исходя из этого, Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения. Таким образом каждая школа имеет возможность адаптировать программу к техническим возможностям учеников и учителей», — цитирует «Укринформ» мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Кличко, город делает все, чтобы 1 сентября, при благоприятной эпидемиологической ситуации, начать учебный процесс в школах. Но, согласно плану выхода из карантина, возобновления учебного процесса в обычном режиме возможно на четвертом этапе выхода из карантина, к которому большинство регионов страны не готовы из-за высокого уровня заболеваемости.

Киев входит в перечень регионов Украины, в которых ежедневно наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в столице COVID-19 заразились 114 человек.

Напомним, и.о. министра образования Сергей Шкарлет ранее говорил о смешанной форме обучения школьников, считая, что режим онлайн может привести к социальному сиротству. А премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что при стабильной ситуации с заболеваемостью COVID-19, новый учебный год в Украине начнется классически 1 сентября.