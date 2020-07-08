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"Он солгал". Украинцы собирают подписи за отставку Зеленского

"Он солгал". Украинцы собирают подписи за отставку Зеленского
На Украине зарегистрирована электронная петиция, содержащая требование отставки нынешнего президента страны Владимира Зеленского, об этом сообщает РИА Новости.

Еще раньше Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило на главу государства два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Затем Зеленский задекларировал получение примерно полумиллиона долларов от продажи имущества.

"Обращаемся к господину президенту с призывом соблюдать слова и подать в отставку, или признать, что за четыре дня до второго тура 18 апреля 2020 года он солгал своим избирателям", – отмечается в петиции.

Автор петиции стал политтехнолог Виктор Уколов. Он напомнил, что в Зеленский дал обещание подать в отставку, если нарушит украинское законодательство.


"Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел через четыре дня после того заявления. 7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа, – ред.) и этим нарушил закон "О предупреждении коррупции", – уточняется в петиции.

# Политика
По материалам: ria.ru

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