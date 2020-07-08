"Он солгал". Украинцы собирают подписи за отставку Зеленского
Еще раньше Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило на главу государства два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Затем Зеленский задекларировал получение примерно полумиллиона долларов от продажи имущества.
"Обращаемся к господину президенту с призывом соблюдать слова и подать в отставку, или признать, что за четыре дня до второго тура 18 апреля 2020 года он солгал своим избирателям", – отмечается в петиции.
Автор петиции стал политтехнолог Виктор Уколов. Он напомнил, что в Зеленский дал обещание подать в отставку, если нарушит украинское законодательство.
"Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел через четыре дня после того заявления. 7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа, – ред.) и этим нарушил закон "О предупреждении коррупции", – уточняется в петиции.