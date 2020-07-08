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Планировали серию тяжких преступлений: в Киеве задержали российских диверсантов

Планировали серию тяжких преступлений: в Киеве задержали российских диверсантов

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Вторник, 7 июля, оказался богатым на задержания российских агентов: после ареста куратора так называемого «руководства» «ДНР» правоохранители взяли под стражу двух участников российских вооруженных формирований, которые планировали совершить серию тяжких преступлений.


Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным полиции, задержанные работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран, за что были награждены государственными наградами.

Оперативники установили автомобиль, на котором передвигались мужчины, и вероятное место их нахождения.

Во вторник в результате проведения полицейской спецоперации двух мужчин задержали в Шевченковском районе столицы.

Сейчас готовятся материалы для их принудительного выдворения за пределы Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях в ходе спецоперации предупредили диверсию на Северодонецком предприятии «Азот» и задержали диверсанта-разведчика, который был послан подорвать емкости с аммиаком.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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