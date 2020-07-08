Планировали серию тяжких преступлений: в Киеве задержали российских диверсантов
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»
Вторник, 7 июля, оказался богатым на задержания российских агентов: после ареста куратора так называемого «руководства» «ДНР» правоохранители взяли под стражу двух участников российских вооруженных формирований, которые планировали совершить серию тяжких преступлений.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
По данным полиции, задержанные работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран, за что были награждены государственными наградами.
Оперативники установили автомобиль, на котором передвигались мужчины, и вероятное место их нахождения.
Во вторник в результате проведения полицейской спецоперации двух мужчин задержали в Шевченковском районе столицы.
Сейчас готовятся материалы для их принудительного выдворения за пределы Украины.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях в ходе спецоперации предупредили диверсию на Северодонецком предприятии «Азот» и задержали диверсанта-разведчика, который был послан подорвать емкости с аммиаком.3 Сделайте "ФАКТЫ"
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