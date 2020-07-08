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После ужесточения карантина Черногория разрешила украинцам въезд без теста на COVID-19

После ужесточения карантина Черногория разрешила украинцам въезд без теста на COVID-19

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Черногория, которая ужесточила карантинные меры, включила Украину в «зеленый» список стран. Теперь у украинских туристов при въезде не будут требовать негативный тест на коронавирус.


На сайте Института общественного здоровья Черногории Украина обозначена как «страна, с которой можно въехать в Черногорию без дополнительных ограничений, связанных с COVID-19».

«Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в» зеленый «список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем», — говорится в сообщении посольства Украины в Черногории.

Напомним, по критериям Украины Черногория находится в «красном списке». После возвращения из этой страны украинцам необходимо отбыть самоизоляцию или сдать тест.

Напомним, в начале июня Черногория объявила о завершении эпидемии и назвала себя «свободной от коронавируса», позже в стране зарегистрировала более 500 новых случаев COVID-19.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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