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СФ уточнил полномочия правительства по спасательным операциям на море

СФ уточнил полномочия правительства по спасательным операциям на море
Совфед на заседании в среду одобрил закон, который наделяет правительство РФ полномочиями для издания и утверждения нормативных правовых актов, регулирующих поиск и спасание на море.

Россия как преемник Советского Союза по международной конвенции о поиске и спасании на море 1970 года участвует в соглашениях по проведению спасательных работ. Однако кабмин не имеет достаточных полномочий, чтобы издавать нормативные правовые акты, регулирующие поиск и спасание на море.

Законом предлагается дополнить Кодекс торгового мореплавания статьёй, которая позволит правительству выпускать такие документы. В частности, это даст возможность утверждать положения о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти в субъектах РФ и других организаций при проведении поисковых и спасательных операций на море.


Законом уточняется, что разрешения на проход судов в акватории Северного морского пути и удостоверения о праве ледовой лоцманской проводки судов выдаются Федеральным агентством морского и речного транспорта или подведомственной ему организацией.

# Политика
По материалам: ria.ru

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