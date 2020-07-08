Шесть человек выдвинулись на пост губернатора Калужской области

Алексей Вольцев

Шесть кандидатов на должность губернатора Калужской области подали документы в областную избирательную комиссию, сообщается на сайте облизбиркома по окончании приема заявок.

"Пятого июля закончилось выдвижение на должность губернатора Калужской области. В избирательную комиссию Калужской области представили документы шесть кандидатов", - говорится в сообщении.

По данным областной избирательной комиссии, от "Единой России" выдвинут врио главы региона Владислав Шапша. "Справедливая Россия" выдвинула Надежду Ефремову, Партия роста - Елену Ефанову. Александр Абросимов выдвинут от Коммунистической партии социальной справедливости, Николай Яшкин - от КПРФ. Региональное отделение ЛДПР выдвинуло Степана Опарышева.

Досрочные выборы губернатора Калужской области назначены на 13 сентября. В единый день голосования в Калужской области также пройдут выборы депутатов областного заксобрания, депутатов городской думы и ряд муниципальных выборов.