Шесть человек выдвинулись на пост губернатора Смоленской области

Влада Некрасова

Шесть человек претендуют на должность губернатора Смоленской области по окончании срока приема документов, следует из информации областной избирательной комиссии.

"Прием документов на выдвижение завершен, их подали шесть человек", - подтвердили в облизбиркоме.

По данным областной избирательной комиссии, документы на выдвижение подали шесть человек, в том числе, кандидат от ЛДПР, действующий губернатор Алексей Островский. Региональное отделение "Справедливой России" выдвинуло кандидатуру Ольги Калистратовой.

Коммунисты России" Александр Бичаев, представитель КПРФ Андрей Митрофаненков, Виктор Степченков от Казачьей партии Российской Федерации и представитель партии "За справедливость" Виталий Клюкин.

В сентябре текущего года истекают полномочия действующего главы региона Алексея Островского, избранного на должность в 2015 году. Выборы губернатора Смоленской области пройдут 13 сентября 2020 года.