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Стало известно, кто зайдет в Раду вместо выбывшего Вакарчука

Стало известно, кто зайдет в Раду вместо выбывшего Вакарчука

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 8 июля, Центральная избирательная комиссия признала Алину Свидерскую избранным народным депутатом Украины. Она сменит в Верховной Раде Святослава Вакарчука, недавно сложившего мандат.


Как сообщает РБК-Украина, комиссия признала Алину Свидерскую избранным нардепом на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

Алина Свидерская родилась 25 февраля 1989 года, имеет высшее образование. Она — директор норвежской компании ООО «Айсе Хидро Юкрейн», проживает в Киеве. В избирательный список партии «Голос» Свидерская была включена под № 19.

Кроме того, отмечается, что Алина Свидерская — жена бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

Ранее сообщалось, что вместо Ольги Бельковой из фракции «Батьківщини», которая отказалась от мандата народного депутата, ряды парламентариев пополнил Сергей Евтушок.

Фото: скриншот с видео «Украинский кризисный медиа центр»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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