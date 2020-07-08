Трамп намерен надавить на губернаторов штатов, чтобы они открыли школы
Все общеобразовательные школы в США должны быть открыты осенью, и если понадобится, то Белый дом окажет давление на губернаторов тех штатов, которые не захотят этого сделать. Об этом, как передает ТАСС, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Он считает, что в некоторых штатах на решение проблемы влияет политика, а не ситуация с коронавирусом.
Он добавил, что власти будут «оказывать давление на губернаторов [штатов] и всех остальных, чтобы открыть учебные заведения».
Ранее Трамп заявлял, что демократы по политическим причинам настаивают на том, чтобы американские образовательные учреждения не возобновляли осенью обучение в очной форме в условиях пандемии.