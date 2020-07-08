Трамп намерен надавить на губернаторов штатов, чтобы они открыли школы

Лидия Мартынова

Все общеобразовательные школы в США должны быть открыты осенью, и если понадобится, то Белый дом окажет давление на губернаторов тех штатов, которые не захотят этого сделать. Об этом, как передает ТАСС, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Он считает, что в некоторых штатах на решение проблемы влияет политика, а не ситуация с коронавирусом.

«Мы хотим вновь открыть учебные заведения. Все хотят этого — матери, отцы, дети. Мы не хотим, чтобы люди выступали с политическими заявлениями или делали это из политических соображений. Они думают, что политически это будет им на руку, и оставляют школы закрытыми», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что власти будут «оказывать давление на губернаторов [штатов] и всех остальных, чтобы открыть учебные заведения».

Ранее Трамп заявлял, что демократы по политическим причинам настаивают на том, чтобы американские образовательные учреждения не возобновляли осенью обучение в очной форме в условиях пандемии.