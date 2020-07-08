В Госдуме проанализируют выполнение поручений президента

Алексей Вольцев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету палаты по контролю и регламенту к отчету правительства проанализировать, какие поручения президента еще не выполнены.

В ходе пленарного заседания спикер палаты отметил, что Госдума из раза в раз сталкивается с одной и той же проблемой, когда президент дает определенное поручение, а исполняется оно спустя годы. В частности, он упомянул поправки в законопроект о нефтеразливах, которые пролежали в министерстве в течение нескольких лет с момента поручения главы государства урегулировать этот вопрос.

"Может быть, нам к отчету правительства дать системное поручение комитету по контролю, чтобы они подготовили обзор по всем поручениям президента, которые не выполнены в срок и которые обязывают по-другому строить работу правительство и нас. Это же к нам тоже имеет отношение… Дадим такое поручение Ольге Викторовне (Савастьяновой, главе комитета - ред.)? И нам будет крайне важно посмотреть. Это, кстати, один из показателей, в том числе, эффективности министерств, как они отрабатывают поручения, и при отчете министров тоже эти вопросы обозначаем", - сказал Володин.