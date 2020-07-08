В ходе массовых беспорядков в Белграде пострадало 43 сотрудника полиции

Алексей Вольцев

Вчера вечером, 7 июля, по центру сербской столицы прокатились массовые беспорядки, в ходе которых пострадали 43 сотрудника полиции. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги, выступая против введения ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

Около 8 вечера по местному времени группа граждан заблокировала один из центральных перекрестков у здания Народной скупщины, устраивая по пути стычки с полицейскими патрулями, которые к тому времени уже стягивались к центру города. В 10 вечера митингующие прорвали ограждение у входа в парламент, и толпа, возглавляемая бывшим лидером движения «Двери» Срджаном Ного, ворвалась в скупщину, разбросав файеры в холле. Прибывший на место усиленный отряд полиции разогнал демонстрантов и выдворил нарушителей порядка из здания.

Серьезные столкновения произошли около 23:30 по местному времени. Как сообщают СМИ, протестующие бросали в стражей порядка камни, бутылки, банки и горящие файеры. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и резиновые дубинки. В ходе беспорядков пострадали по меньшей мере 43 полицейских, 3 лошади конной полиции, было подожжено 5 полицейских машин и множество мусорных контейнеров, выломаны дорожные знаки, повалены ограждения, разобрана брусчатка, разбиты витрины магазинов.

Около половины первого ночи полиция была вынуждена установить кордон и у здания государственного телевидения, куда стала стекаться вновь собирающаяся толпа.

Как сообщает «Политика», к демонстрантам пытались присоединиться и некоторые лидеры сербской оппозиции, однако далеко не все митингующие приветствовали их появление. Так толпа освистала и прогнала со ступеней здания парламента Вука Еремича, председателя Народной партии, который ранее был лидером оппозиционного блока «Союз за Сербию».

Как декларировали сами участники протеста, причиной для недовольства стало ужесточение карантинных мер в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

Между тем вчера президент Вучич сообщил о крайне тяжелой эпидемиологической ситуации в стране, отметив, что единственный способ остановить эпидемию — вновь временно усилить карантинные меры. Власти приняли решение о запрете собраний численностью более 5 человек и о повторном введении в столице комендантского часа с вечера пятницы до утра понедельника.

В то же время требования митингующих, устроивших беспорядке в центре Белграда, откровенно расходятся с логикой. Демонстранты обвиняли власть «в диктатуре из-за введения карантина и комендантского часа», требуя их отмены, и одновременно — в росте заболеваемости граждан из-за предыдущего смягчения карантина. При этом, напомним, оппозиционеры во время режима чрезвычайного положения, действовавшего в Сербии с марта по май, сами устраивали протесты и флешмобы с требованием отменить ограничительные меры.

Сербский адвокат Владимир Джуканович считает, что введение комендантского часа стало лишь предлогом для развязывания хаоса в столице Сербии: беспорядки были заранее спланированы оппозицией.

«Абсолютно ошибочно полагать, что это был спонтанный хулиганский инцидент. Наоборот, это была хорошо организованная и заранее спланированная акция. Телекомпания N1 (эксклюзивный информационный партнёр CNN) в какой-то момент — вероятно, из-за ошибки режиссёра — показала, на каких позициях распределены их съёмочные группы. Я насчитал по меньшей мере девять, что несомненно доказывает, как хорошо они подготовились к прямым включениям с места событий. С чего это вдруг телекомпания отправила такую команду на протест какого-то там Срджана Ного, ультраправого экстремиста? С чего вдруг оказана медиаподдержка его акции? Значит, они знали, что дойдёт до столкновения, были в курсе сценария инцидента, а их журналисты выступили в роли агитаторов, призывая собрать как можно больше людей», — цитирует эксперта портал «Балканист».

Владимир Джуканович считает, что цель оппозиционеров — дестабилизировать обстановку в преддверии нового раунда переговоров Белграда и Приштины, который состоится уже в конце недели.

«Это событие произошло в преддверии переговоров по косовскому вопросу. Цель оппозиционеров — дестабилизировать ситуацию в стране и устроить внутренний хаос. И они не остановятся. Я убедился в том, что ультраправые и ультралевые экстремисты управляются извне теми силами, которые во всем мире развязывают борьбу против национальных властей», — подчеркнул сербский адвокат.

Кирилл Борщев

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