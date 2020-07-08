"Жестоко обманули" украинцев. Тимошенко раскритиковала команду Зеленского

Лидия Мартынова

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что жителей Украины "жестоко обманули" на президентских выборах в 2019 году, в чем им еще предстоит разобраться, пишет газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Тимошенко, в ее фракции работают над антикризисным планом, который сможет вывести Украину из того состояния, в котором она сейчас находится.

Политик считает, что украинцев подставили во время президентских выборов, и в итоге у власти оказались "несамостоятельные марионетки".





"Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах", – добавила Юлия Тимошенко.

Она также добавила, что на Украине слишком развит импорт, в то время как на "уникальной земле" Незалежной можно развивать сельское хозяйство.

сообщало, что рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" составил менее 30%.