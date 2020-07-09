Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ

Влада Некрасова

На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России. Об этом сегодня, 9 июля, на своей странице в Facebook написал один из участников мероприятия, эксперт Аналитического центра РОО «Белая Русь» и руководитель центра NOMOS Петр Петровский.

«Только от президента. Было очень интересно. Особенно про четырех сотрудников ГРУ РФ, задержанных в Белоруссии», — написал он, уточнив, что была озвучена информация о том, что они работали в команде Сергея Тихановского.

При этом позже он удалил свой пост, и написал новый.

«Насчет ГРУ — шутка. Проверка наших СМИ на прочность и вшивость. Как они проверяют инфу и что пишут. Встреча носила закрытый характер. Информация разглашению не подлежит», — заявил он.

В то же время, в интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Петровский подтвердил свою информацию.

«Да, я записывал некоторые тезисы, высказанные президентом. Во-первых, было задержано 4 гэрэушника РФ, с ним был связан один субъект, занимавшийся буллингом (агрессивное преследование, в том числе и в интернете. —ИА Newstes). Второе — Тихановский держал все свои деньги и сбережения (кроме тех, что нашли) на счетах Белгазпромбанка. Тихановский использовался как таран для других кандидатов, а его задержание — это был сигнал кому-то в России. Третье — в команде Тихановского 41 осужденный и 13 рецидивистов. Такую информацию озвучил президент», — уточнил он.

Однако позже Петровский сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что информацию подтвердить больше не может.

Напомним, в Белоруссии 9 августа должны пройти президентские выборы. В ходе президентской гонки было задержано несколько сотен противников Александра Лукашенко. При этом власти республики ранее отмечали, что некоторые иностранные государства вмешиваются во внутреннюю жизнь страны. Сегодняшняя встреча с представителями белорусских СМИ прошло в закрытом формате. Ранее Петр Петровский был замечен в ряде резонансных дел. В том числе, он активно участвовал в дискредитации белорусских публицистов Дмитрия Алимкина, Сергея Шиптенко и Юрия Павловца, которые были осуждены в Белоруссии по делу «пророссийских публицистов».