Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ
На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России. Об этом сегодня, 9 июля, на своей странице в Facebook написал один из участников мероприятия, эксперт Аналитического центра РОО «Белая Русь» и руководитель центра NOMOS Петр Петровский.
При этом позже он удалил свой пост, и написал новый.
В то же время, в интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Петровский подтвердил свою информацию.
Однако позже Петровский сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что информацию подтвердить больше не может.
Напомним, в Белоруссии 9 августа должны пройти президентские выборы. В ходе президентской гонки было задержано несколько сотен противников Александра Лукашенко. При этом власти республики ранее отмечали, что некоторые иностранные государства вмешиваются во внутреннюю жизнь страны. Сегодняшняя встреча с представителями белорусских СМИ прошло в закрытом формате. Ранее Петр Петровский был замечен в ряде резонансных дел. В том числе, он активно участвовал в дискредитации белорусских публицистов Дмитрия Алимкина, Сергея Шиптенко и Юрия Павловца, которые были осуждены в Белоруссии по делу «пророссийских публицистов».