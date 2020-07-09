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Бурная молодость: за что задержали губернатора Хабаровского края

Бурная молодость: за что задержали губернатора Хабаровского края
Организация убийств предпринимателей и участие в ОПГ — по подозрению в этих особо тяжких преступлениях сотрудники ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Речь идет о событиях 15-летней давности. Высокопоставленного чиновника сдали подельники. Его уже доставили в Москву и вот-вот предъявят обвинения.

Поездка на работу

Рано утром 9 июля, когда Фургала выходил из дома и собирался сесть в служебный автомобиль, на него надели наручники. Оперативники ФСБ отвезли губернатора в аэропорт.


"Он даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности, — отметили в пресс-службе главы региона. — Нам ничего неизвестно о его местонахождении".

# Политика
По материалам: ria.ru

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