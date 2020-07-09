Бурная молодость: за что задержали губернатора Хабаровского края

Лидия Мартынова

Поездка на работу

Организация убийств предпринимателей и участие в ОПГ — по подозрению в этих особо тяжких преступлениях сотрудники ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Речь идет о событиях 15-летней давности. Высокопоставленного чиновника сдали подельники. Его уже доставили в Москву и вот-вот предъявят обвинения.

Рано утром 9 июля, когда Фургала выходил из дома и собирался сесть в служебный автомобиль, на него надели наручники. Оперативники ФСБ отвезли губернатора в аэропорт.

"Он даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности, — отметили в пресс-службе главы региона. — Нам ничего неизвестно о его местонахождении".