"Человек в беде": Украина просит экстренно освободить пленника боевиков "ДНР"

Анастасия Иванова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Украина добивается немедленного освобождения пленного Валерия Матюшенко, захваченного террористами так называемой «ДНР» в июле 2017 года. По информации представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Дениса Казанского, у незаконно осужденного украинца появились серьезные проблемы со здоровьем — он страдает сильными болями и быстрой потерей веса, что может быть симптомами онкологического заболевания.

Информация передана как ОБСЕ, так и России, и в настоящее время Украина добивается хотя бы проведения обследования ее гражданина.

«Украинская сторона просит обменять Матюшенко экстренном порядке, так как человек серьезно болен, и важно успеть его спасти», — написал Казанский в соцсети, констатировав при этом, что пока вразумительной реакции и четкого ответа со стороны боевиков Киев не получил.

Валерий Матюшенко по решению фейкового «суда» боевиков «ДНР» получил 10 лет заключения за «шпионаж» в пользу Украины.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о захвате боевиками 20-летнего дончанина, писавшего украинские песни. О его судьбе родным не сообщали 73 дня.

Фото Радио Свобода