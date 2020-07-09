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ЦИК обсудит возможность проведения многодневного голосования осенью

ЦИК обсудит возможность проведения многодневного голосования осенью
ЦИК РФ 16 июля обсудит с партиями и экспертами возможность голосования в течение двух-трех дней на осенних выборах, до этого проведет встречи с региональными избирательными комиссиями по этому вопросу, заявила РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября. В четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Памфилова сообщила, что ЦИК обсуждает возможность проведения голосования на осенних выборах в течение двух-трех дней.

# Политика
По материалам: ria.ru

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