ЦИК обсудит возможность проведения многодневного голосования осенью

Влада Некрасова

ЦИК РФ 16 июля обсудит с партиями и экспертами возможность голосования в течение двух-трех дней на осенних выборах, до этого проведет встречи с региональными избирательными комиссиями по этому вопросу, заявила РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября. В четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Памфилова сообщила, что ЦИК обсуждает возможность проведения голосования на осенних выборах в течение двух-трех дней.