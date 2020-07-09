Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Эстония подарила Украине 2400 пистолетов «Макаров» — на «оборону»

Эстония подарила Украине 2400 пистолетов «Макаров» — на «оборону»

Эстония подарила Украине 2400 пистолетов «Макаров» — на «оборону»

Министерство обороны Эстонии отправило на Украину партию из 2400 пистолетов «Макаров», пишет Delfi.ee. В ведомстве заявили, что цель этого дара заключается в «укреплении потенциала самостоятельной обороны Украины».

«Эстония последовательно и твердо поддерживает Украину — суверенитет и территориальная целостность страны должны быть восстановлена. Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает более широкое влияние на безопасность всей Европы. Этой поставкой мы поддерживаем нашего союзника, который уже шестой год ведет войну», — сказал эстонский министр оборон Юри Луйк.

Луйк отметил, что «в дополнение к политической поддержке и помощи в развитии важно оказывать реальную поддержку независимой обороноспособности Украины».

«Помимо предоставления в дар оружия, Эстония поддерживает Украину в подготовке спецназа и в области военной медицины, а также делится опытом в области территориальной защиты и киберзащиты», — сказал эстонский министр.

Луйк подчеркнул, что, «несмотря на сложную ситуацию в стране, Украина продолжает претворять в жизнь важные реформы, что является очень примечательным».

Начальник службы вооружений Сил обороны Эстонии майор Ристо Пяртель сказал, что они смогли передать свое оружие, потому что перешли на стандартные калибры НАТО. «„Макаров“ благодаря своей конструкции компактен, надежен и прост в использовании и определенно добавит важный компонент в вооружение украинцев», — добавил Пяртель.

Оружие будет отправлено по просьбе Украины, и поступит в распоряжение ВСУ. Транспортные расходы в размере почти € 7000 будет нести Эстония.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Даже самые лучшие онлайн-лагеря не заменят живого общения
Даже самые лучшие онлайн-лагеря не заменят живого общения
В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России
В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России
Эстония подарила Украине 2400 пистолетов «Макаров» — на «оборону»
Эстония подарила Украине 2400 пистолетов «Макаров» — на «оборону»
Цифровая гуманитаристика: как историку и филологу понять программиста
Цифровая гуманитаристика: как историку и филологу понять программиста
Известную телеведущую по неизвестной причине «похоронили»
Известную телеведущую по неизвестной причине «похоронили»
Почему не работает карта желаний? 5 распространенных ошибок, которые тормозят ваши мечты
Почему не работает карта желаний? 5 распространенных ошибок, которые
Кардиологи назвали самый вредный продукт для сердца и сосудов
Кардиологи назвали самый вредный продукт для сердца и сосудов
Доступ к слежке за москвичами выставили на продажу
Доступ к слежке за москвичами выставили на продажу
Политолог оценил работу Фургала на посту главы Хабаровского края
Политолог оценил работу Фургала на посту главы Хабаровского края
Кадыров прокомментировал убийство россиянина под Веной
Кадыров прокомментировал убийство россиянина под Веной
7 опасных фраз, которые ставят перед человеком барьеры и отпугивают богатство
7 опасных фраз, которые ставят перед человеком барьеры и отпугивают
Почему "наши" люди в принципе не могут быть предателями Родины?
Почему "наши" люди в принципе не могут быть предателями Родины?

Топ на сегодня

"Жестоко обманули" украинцев. Тимошенко раскритиковала команду Зеленского
"Жестоко обманули" украинцев. Тимошенко раскритиковала команду
За сутки в России прибавилось 6562 случая Covid-19, умерли 173 человека
За сутки в России прибавилось 6562 случая Covid-19, умерли 173
Россияне на самоизоляции закупились секс-игрушками
Россияне на самоизоляции закупились секс-игрушками
В "Борисполе" будет лаборатория, которая определит COVID-19 за два часа, – Ляшко
В "Борисполе" будет лаборатория, которая определит COVID-19 за два
Полиция назвала три версии масштабного пожара на Луганщине
Полиция назвала три версии масштабного пожара на Луганщине

Еще по теме

«Золотые казармы»: В Эстонии на комплекс НАТО потратили 43 млн евро
Британия будет продолжать обучать украинских солдат до 2018 года
У «сильнейшей в Европе» украинской армии обнаружился прибалтийский конкурент
Эстония обеспокоилась планами США вывести войска из Германии