Эстония подарила Украине 2400 пистолетов «Макаров» — на «оборону»

Алексей Вольцев

Министерство обороны Эстонии отправило на Украину партию из 2400 пистолетов «Макаров», пишет Delfi.ee. В ведомстве заявили, что цель этого дара заключается в «укреплении потенциала самостоятельной обороны Украины».

«Эстония последовательно и твердо поддерживает Украину — суверенитет и территориальная целостность страны должны быть восстановлена. Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает более широкое влияние на безопасность всей Европы. Этой поставкой мы поддерживаем нашего союзника, который уже шестой год ведет войну», — сказал эстонский министр оборон Юри Луйк.

Луйк отметил, что «в дополнение к политической поддержке и помощи в развитии важно оказывать реальную поддержку независимой обороноспособности Украины».

«Помимо предоставления в дар оружия, Эстония поддерживает Украину в подготовке спецназа и в области военной медицины, а также делится опытом в области территориальной защиты и киберзащиты», — сказал эстонский министр.

Луйк подчеркнул, что, «несмотря на сложную ситуацию в стране, Украина продолжает претворять в жизнь важные реформы, что является очень примечательным».

Начальник службы вооружений Сил обороны Эстонии майор Ристо Пяртель сказал, что они смогли передать свое оружие, потому что перешли на стандартные калибры НАТО. «„Макаров“ благодаря своей конструкции компактен, надежен и прост в использовании и определенно добавит важный компонент в вооружение украинцев», — добавил Пяртель.

Оружие будет отправлено по просьбе Украины, и поступит в распоряжение ВСУ. Транспортные расходы в размере почти € 7000 будет нести Эстония.