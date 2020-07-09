Канду: Правительство Молдавии подкупает электорат социальными законами

Влада Некрасова

Депутаты оппозиционной партии Pro Moldova провели брифинг после состоявшегося 9 июля заседания парламента, на котором правительство Иона Кику приняло на себя ответственность за ряд законов по улучшению положения в бюджетной сфере. По мнению сторонников Андриана Канду, таким образом власть рассчитывает «подкупить» электорат на выборах президента, которые пройдут 1 ноября. Этим оппозиция объяснила свои действия по бойкотированию сессии.

В Pro Moldova подчеркивают, что поправки к закону должны пройти процедуру проработки депутатами, прежде чем будут вынесены на голосование. Они подчеркивают, что правительство не может доминировать над законодательным органом, поэтому они против того, чтобы премьер брал на себя ответственность за законотворческую деятельность и требуют его отставки.

«Нет ни единой причины, по которой правительство взяло бы на себя ответственность за эти законопроекты. Мы хотели прийти в парламент обсудить их и только потом проголосовать. Но, к сожалению, парламентское большинство и власть решили пойти другим путем. Они хотят навязать нам эти законопроекты. Многие из них — электоральные, поскольку все их преимущества общество ощутит именно перед президентскими выборами», — заявил Канду.

По его словам, Pro Moldova на протяжении последних двух месяцев выступала с различными инициативами, также предлагая удвоить зарплату медицинским работникам. Однако, говорит Канду, власти и правящая коалиция сделали все, чтобы они не смогли представить этот и многие другие законопроекты на обсуждение коллегам.

Он также добавил, что его фракция вернется на заседание для обсуждения других инициатив как только премьер-министр Ион Кику покинет здание парламента.

В свою очередь председатель Демпартии, входящей в коалицию с ПСРМ, Павел Филип предъявил встречные аналогичные обвинения партиям «Действие и солидарность», «Платформа Достоинство и правда», PRO Moldova и «Шор» в том, что они имеют общий штаб, который также готовится к президентским выборам.

«Объединенный избирательный штаб Санду — Канду — Нэстасе — Шор уже начал работать. Вместе они договорились заблокировать работу парламента на прошлой неделе, а не присутствовать сегодня, когда мы обсуждали проекты для граждан. Они думают о своих кандидатах в президенты, а не о том, как повысить зарплату для врачей, субсидии для фермеров — все это нарушает их планы», — написал Филип на своей странице в соцсети.

ИА Newstes сообщало, что сегодня, 9 июля, парламент Молдавии, несмотря на продолжающийся бойкот оппозиционных фракций, смог приступить к работе и после трех неудачных попыток премьера рассмотреть его поправки к закону о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе, закону о государственном бюджете на 2020 год (предполагающем получение макрофинансовой помощи от Евросоюза), закону о бюджете соцстрахования и медстрахования.

Решающим голосом, обеспечившим кворум на заседании и большинство правящей коалиции ДПМ — ПСРМ, стал голос депутата Штефана Гацкана. Хотя ранее он заявлял, что уходит из ПСРМ в Pro Moldova и снимает с себя депутатские полномочия, сегодня он явился в парламент в составе фракции ПСРМ. По словам депутата, он остается в политформировании и отзывает заявление об отставке до тех пор, «пока не выполнит обязательства перед избирателями».