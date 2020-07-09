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Коронавирус вгоняет Уолл-стрит в минус на фоне антирекордов в США

Коронавирус вгоняет Уолл-стрит в минус на фоне антирекордов в США

Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в четверг, 9 июля, поскольку опасения новых ограничительных мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции Covid-19 нивелировали оптимизм, вызванный снижением числа обращений в США за пособиями по безработице. Об этом передаёт Reuters.

В первой экономике мира накануне было зафиксировано более 60 000 новых случаев заражения Covid-19 — рекордный в мире суточный прирост с момента появления вируса в Китае в конце прошлого года.

Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице в США, за минувшую неделю сократилось до 1,31 миллиона с 1,43 млн неделей ранее.

«Мы приближаемся к уровням безработицы, которые, вероятно, сохранятся до более реального открытия (экономики), которое произойдёт с появлением вакцины или нового лекарства от Covid-19», — говорит управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18.38 мск снизился на 1,69% до 25.627,74 пункта, S&P 500 — на 1,39% до 3.125,99 пункта, тогда как Nasdaq Composite опустился на 0,69% до 10.419,63 пункта.

Все 11 отраслевых субиндексов S&P торгуются в минусе, в лидерах снижения — финансовый и промышленный сектора.

Акции Cisco Systems Inc подорожали на 1,3% после того, как Morgan Stanley повысил рекомендацию для бумаг производителя сетевого оборудования до «выше уровня рынка».

Цена бумаг Walgreens Boots Alliance Inc упала 9,9%, так как сеть аптек отчиталась о квартальном убытке в размере $ 2 млрд.

Сезон корпоративной отчётности в полной мере стартует на следующей неделе. Аналитики ожидают, что прибыль компаний, входящих в расчёт индекса S&P 500, в апреле—июне упала примерно на 44% в годовом выражении, максимальными темпами с финансового кризиса 2008 года, согласно данным IBES Refinitiv.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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