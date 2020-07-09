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Лидеру оппозиции в Сербии разбили голову фотоаппаратом

Лидеру оппозиции в Сербии разбили голову фотоаппаратом

У здания Скупщины (парламента) Сербии актера и лидера оппозиционного Движения свободных граждан Сергея Трифуновича в толпе ударили по голове фотоаппаратом и разбили ее до крови. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предполагаемая причина нападения, по которой его активнее всего критикуют бывшие соратники по оппозиции, — отказ поддержать кампанию бойкота парламентских выборов 21 июня. Движение Трифуновича получило менее 2% голосов и не преодолело трехпроцентный барьер.

«Мы пришли сюда, чтобы поддержать протест, но место перед самым парламентом заняли, насколько я понимаю сторонники (правого) движения „Левиафан“, все в черном, храбрые, когда их много. И произошло то, что произошло, не видел, кто и как меня бил», — заявил актер и политик.

Он предположил, что агрессивные протестующие могут намеренно пытаться дискредитировать протест и подстрекать конфликты.

Ранее ИА Newstes сообщало, что по центру сербской столицы прокатились массовые беспорядки, в ходе которых пострадали 43 сотрудника полиции. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги, выступая против введения ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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