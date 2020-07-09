Матвиенко рассказала о дальнейшей работе после принятия поправок

Влада Некрасова

Федеральной власти и регионам предстоит после принятия поправок в Конституцию, затронувших все ветви публичной власти, тщательно продумать разграничение полномочий по целому ряду предметов совместного ведения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Нам вместе предстоит продумать распределение полномочий между органами власти РФ и органами власти субъектов Федерации по предметам совместного ведения, четко разграничить и закрепить их в сфере здравоохранения, оказания качественной и доступной медицинской помощи, защиты семейных ценностей, молодежной политики и других", - сказала Матвиенко на заседании президиума Совета законодателей.