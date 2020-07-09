МИД России: Мы примем адекватные ответные меры против Британии

Влада Некрасова

Британские санкции против россиян в рамках дела Магнитского являются вмешательством во внутренние дела России. Поэтому российская сторона оставляет право на принятие адекватных ответных мер. Об этом сегодня, 9 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы считаем объявленное 6 июля правительством страны решение о введении санкций против ряда должностных лиц нашей страны в рамках так называемого дела Магнитского очередным недружественным шагом британских властей, — сказала она. — Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия действия британской стороны назвать нельзя».

Как сообщало ИА Newstes , в санкционный список Великобритании, сформированный по «поправке Магнитского», попали 25 россиян, в том числе глава СКР Александр Бастрыкин. Ограничительные меры Британия приняла и против 20 граждан Саудовской Аравии, двух военных из Мьянмы, а также двух спецслужб КНДР. Всем фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, власти страны заморозят любые их активы, если таковые обнаружатся в Соединенном Королевстве.

Среди россиян, кроме Бастрыкина, в списке значатся имена бывшего замглавы МВД Алексея Аничина, судьи Алексея Криворучко, судьи Светланы Ухналевой и ряда других людей.