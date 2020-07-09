"Ни холодно, ни жарко". Депутат о разрыве Киевом очередного соглашения
Сегодня, 02:18 Анастасия Иванова
Киев сам разорвал договор с Россией по борьбе с терроризмом, который сам же и не соблюдал, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек в комментарии РИА Новости.
Днем в среду радио Sputnik сообщило, что правительство Украины прекратило действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом, принятого восемь лет назад.
Как отмечается в пояснительной записке, это решение "позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ и повышения авторитета Украины".
сообщило, что военный эксперт рассказал о подготовке Украиной к войне с Россией.
По материалам: ria.ru