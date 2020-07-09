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"Ни холодно, ни жарко". Депутат о разрыве Киевом очередного соглашения

"Ни холодно, ни жарко". Депутат о разрыве Киевом очередного соглашения
Киев сам разорвал договор с Россией по борьбе с терроризмом, который сам же и не соблюдал, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек в комментарии РИА Новости.

Днем в среду радио Sputnik сообщило, что правительство Украины прекратило действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом, принятого восемь лет назад.

Как отмечается в пояснительной записке, это решение "позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ и повышения авторитета Украины".


сообщило, что военный эксперт рассказал о подготовке Украиной к войне с Россией.
# Политика
По материалам: ria.ru

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