Памфилова рассказала о процедуре изменения порядка голосования

Анастасия Иванова

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила РИА Новости, что для решения о возможности проведения двух-трехдневного голосования на региональных выборах и довыборах в Госдуму этой осенью изменений в закон не потребуется.

Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября. В четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Памфилова сообщила, что ЦИК обсуждает возможность проведения голосования на осенних выборах в течение двух-трех дней.