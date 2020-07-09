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Памфилова рассказала о процедуре изменения порядка голосования

Памфилова рассказала о процедуре изменения порядка голосования
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила РИА Новости, что для решения о возможности проведения двух-трехдневного голосования на региональных выборах и довыборах в Госдуму этой осенью изменений в закон не потребуется.

Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября. В четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Памфилова сообщила, что ЦИК обсуждает возможность проведения голосования на осенних выборах в течение двух-трех дней.

# Политика
По материалам: ria.ru

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